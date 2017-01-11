Este EA simple ha sido creado para ilustrar las posibilidades del trading a base de los niveles de Fibonacci. Para construir los niveles, el EA utiliza el indicador estándar ZigZag como base (del conjunto estándar de MetaTrader).

El EA determina la dirección de la tendencia a base de los dos últimos máximos y dos mínimos (la presencia del máximo mayor y del mínimo mayor representan la tendencia alcista; por consiguiente, el máximo menor y el mínimo menor representan la tendencia bajista; si los máximos y los mínimos han cambiado de una manera bidireccional, no hay tendencia). Los niveles de Fibonacci se construyen sólo por la tendencia.

Después de que los canales hayan sido construidos, el EA espera la corrección hasta un determinado nivel y tradea a la ruptura de este nivel en la dirección opuesta.

El EA utiliza los siguientes parámetros:

ZigZag Depth — parámetro del indicador ZigZag;

ZigZag Deviation — parámetro del indicador ZigZag;

ZigZag BackStep — parámetro del indicador ZigZag;

Trade volume — lote de trabajo;

Stop-loss level (points) — nivel Stop Loss en puntos;

Take profit at FIBO extension — nivel de Take Profit en forma de la expansión de Fibonacci (por ejemplo, el valor 0,38 significa la expansión a 138%);

Next bar close distance from level (points) — la distancia por la tendencia desde el nivel, en la que el EA abrirá la transacción;

Next to previous high(low) distance — la distancia mínima entre los máximos consecutivos y los mínimos consecutivos, durante la cual el EA considera la presencia de la tendencia;

Pause from close to trade (bars) — número de barras que debe pasar después del cierre de la transacción anterior para que el EA abra una nueva;

Fibo levels colors — color de los niveles de la cuadrícula de Fibonacci;

Para su trading, el Asesor Experto utiliza los retrocesos de Fibonacci construidos por la tendencia a base del indicador estándar Zigzag.