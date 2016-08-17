CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

SMI_Correct_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
844
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
SMI_Correct.mq5 (9.87 KB) ver
SMI_Correct_HTF.mq5 (13.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador SMI_Correct con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador SMI_Correct.mq5.

Fig. 1. Indicador SMI_Correct_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16001

