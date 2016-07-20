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SMI_Correct - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
transport_david
Вариация индикатора SMI по книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 26.09.2008.
Рис.1. Индикатор SMI_Correct
Индикатор i-CAi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_i-CAi
Эксперт Exp_i-CAi построен на основе изменения направления движения индикатора i-CAi.
Индикатор i-CAi с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.yEffekt_HTF
Индикатор yEffekt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.