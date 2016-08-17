Autor real:

Alexander Piechotta

El indicador i-CAi representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit=3;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador i-CAi_Digit