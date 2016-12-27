本指标基于最近的之字转向指标峰值来绘制价格通道，斐波那契水平和江恩角度线。

i-CAi 指标以最新的价格标签的形式根据所需的小数位数计算可能的通道的水平。

使用 i-CAi 指标算法的轨道线(Envelopes)指标。