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Индикаторы

SMI_Correct_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1695
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор SMI_Correct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SMI_Correct.mq5.

Рис.1. Индикатор SMI_Correct_HTF

Рис.1. Индикатор SMI_Correct_HTF

ZZLevels ZZLevels

Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.

Exp_SMI_Correct Exp_SMI_Correct

Эксперт Exp_SMI_Correct построен на основе изменения цвета индикатора SMI_Correct.

i-CAi_Digit i-CAi_Digit

Индикатор i-CAi с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

i-CAiChannel i-CAiChannel

Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.