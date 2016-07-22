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SMI_Correct_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SMI_Correct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SMI_Correct.mq5.
Рис.1. Индикатор SMI_Correct_HTF
ZZLevels
Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.Exp_SMI_Correct
Эксперт Exp_SMI_Correct построен на основе изменения цвета индикатора SMI_Correct.
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