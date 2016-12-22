Der Indikator zeichnet den Preiskanal, Fibonacci-Levels und den Gann-Fächer basierend auf den letzten ZigZag Spitzen.

Der Exp_SMI_Correct Expert Advisor basiert auf der Änderung der Farbe des SMI_Correct Indikators.

Der i-CAi Indikator zeigt den letzten Wert als "Preisetikett" an und erlaubt es, die Levels des Indikators auf die benötigte Stellenzahl abzurunden.

Der Envelopes Indikator unter Verwendung des Algorithmus von i-CAi.