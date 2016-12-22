CodeBaseKategorien
Indikatoren

SMI_Correct_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
715
(15)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
SMI_Correct.mq5 (9.87 KB) ansehen
SMI_Correct_HTF.mq5 (13.28 KB) ansehen
Der SMI_Correct Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei SMI_Correct.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der SMI_Correct_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16001

