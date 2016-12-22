und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SMI_Correct_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 715
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der SMI_Correct Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei SMI_Correct.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der SMI_Correct_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16001
Der Exp_SMI_Correct Expert Advisor basiert auf der Änderung der Farbe des SMI_Correct Indikators.AutoGannAutoTrend
Der Indikator zeichnet den Preiskanal, Fibonacci-Levels und den Gann-Fächer basierend auf den letzten ZigZag Spitzen.
Der i-CAi Indikator zeigt den letzten Wert als "Preisetikett" an und erlaubt es, die Levels des Indikators auf die benötigte Stellenzahl abzurunden.i-CAiChannel
Der Envelopes Indikator unter Verwendung des Algorithmus von i-CAi.