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Индикаторы

AutoGannAutoTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3455
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

zzuegg

Индикатор строит ценовой канал, уровни Фибоначчи и веер Ганна на последних вершинах Зигзага.

Входные параметры индикатора:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoGannAutoTrend";  // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowGannFan=true;
input color GannFanColor=clrDarkViolet;
input uint GannFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZag_NK_Color.mq5.

Рис.1. Индикатор AutoGannAutoTrend

Рис.1. Индикатор AutoGannAutoTrend

i-CAi_StDev_HTF i-CAi_StDev_HTF

Индикатор i-CAi_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

yEffekt_HTF yEffekt_HTF

Индикатор yEffekt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_SMI_Correct Exp_SMI_Correct

Эксперт Exp_SMI_Correct построен на основе изменения цвета индикатора SMI_Correct.

ZZLevels ZZLevels

Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.