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AutoGannAutoTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
zzuegg
Индикатор строит ценовой канал, уровни Фибоначчи и веер Ганна на последних вершинах Зигзага.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ //---- Входные параметры Зигзага input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- настройки визуального отображения индикатора input string Sirname="AutoGannAutoTrend"; // Название для меток индикатора input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowGannFan=true; input color GannFanColor=clrDarkViolet; input uint GannFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZag_NK_Color.mq5.
Рис.1. Индикатор AutoGannAutoTrend
i-CAi_StDev_HTF
Индикатор i-CAi_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.yEffekt_HTF
Индикатор yEffekt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_SMI_Correct
Эксперт Exp_SMI_Correct построен на основе изменения цвета индикатора SMI_Correct.ZZLevels
Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.