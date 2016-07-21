Индикатор yEffekt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор i-CAi_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_SMI_Correct построен на основе изменения цвета индикатора SMI_Correct.

Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.