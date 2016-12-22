und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AutoGannAutoTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- 1629
Wirklicher Autor:
zzuegg
Der Indikator zeichnet den Preiskanal, Fibonacci-Levels und den Gann-Fächer basierend auf den letzten ZigZag Spitzen.
Eingabeparameter:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator input parameters | //+------------------------------------------------+ //---- ZigZag Inputparameter input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen von ZigZag für die Berechnung des Indikators input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- Einstellungen der visuellen Darstellung input string Sirname="AutoGannAutoTrend"; // Name der Etiketten des Indikators input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowGannFan=true; input color GannFanColor=clrDarkViolet; input uint GannFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZag_NK_Color.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der AutoGannAutoTrend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15995
