CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AutoGannAutoTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1629
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet den Preiskanal, Fibonacci-Levels und den Gann-Fächer basierend auf den letzten ZigZag Spitzen.

Eingabeparameter:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Indikator input parameters                    |
//+------------------------------------------------+ 
//---- ZigZag Inputparameter
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen von ZigZag für die Berechnung des Indikators
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- Einstellungen der visuellen Darstellung
input string Sirname="AutoGannAutoTrend";  // Name der Etiketten des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowGannFan=true;
input color GannFanColor=clrDarkViolet;
input uint GannFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZag_NK_Color.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der AutoGannAutoTrend Indikator

Abb.1. Der AutoGannAutoTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15995

i-CAi_StDev_HTF i-CAi_StDev_HTF

Der i-CAi_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Simple ZZ Consolidation Zones Simple ZZ Consolidation Zones

Wir experimentieren weiter mit dem Simple ZigZag Indikator. Ein kleines Upgrade erlaubt es dem Indikator, Bereiche der Preiskonsolidierung zu finden und mit farbigen Rechtecken zu markieren.

Exp_SMI_Correct Exp_SMI_Correct

Der Exp_SMI_Correct Expert Advisor basiert auf der Änderung der Farbe des SMI_Correct Indikators.

SMI_Correct_HTF SMI_Correct_HTF

Der SMI_Correct Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.