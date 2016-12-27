代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AutoGannAutoTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1555
等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

zzuegg

本指标基于最近的之字转向指标峰值来绘制价格通道，斐波那契水平和江恩角度线。

指标的输入参数:

//+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Input parameters of the ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的之字转向指标时段
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- 指标显示的设置
input string Sirname="AutoGannAutoTrend";  // 指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowGannFan=true;
input color GannFanColor=clrDarkViolet;
input uint GannFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

本指标需要编译好的 ZigZag_NK_Color.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. AutoGannAutoTrend 指标

图1. AutoGannAutoTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15995

i-CAi_StDev_HTF i-CAi_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_StDev 指标。

简单的之字转向巩固区域 简单的之字转向巩固区域

使用简单之字转向指标所做的更多实验，一个小的升级使得指标可以找到和使用彩色的长方形来标记价格的稳定区域。

Exp_SMI_Correct Exp_SMI_Correct

基于 SMI_Correct 指标颜色改变信号的 Exp_SMI_Correct EA交易。

SMI_Correct_HTF SMI_Correct_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 SMI_Correct 指标。