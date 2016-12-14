



zzuegg

この指標は最新のジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

指標の入力パラメータ：

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ; input string Sirname= "AutoGannAutoTrend" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrRed ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowGannFan= true ; input color GannFanColor= clrDarkViolet ; input uint GannFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrBlue ; input uint TrendSize= 5 ;

この指標はコンパイルされたZigZag_NK_Color.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 AutoGannAutoTrend指標