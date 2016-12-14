コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AutoGannAutoTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：zzuegg


この指標は最新のジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

指標の入力パラメータ：

//+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+ 
//---- ジグザグの入力パラメータ
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // ジグザグ指標計算の時間枠
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- 指標表示の設定
input string Sirname="AutoGannAutoTrend";  // 指標ラベルの名前
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowGannFan=true;
input color GannFanColor=clrDarkViolet;
input uint GannFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

この指標はコンパイルされたZigZag_NK_Color.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　AutoGannAutoTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15995

