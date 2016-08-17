CodeBaseSeções
Indicadores

AutoGannAutoTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2430
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

zzuegg

O indicador traça o canal de preço, os níveis de Fibonacci e o fan de Gann, nos últimos topos do ZigZague.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Parâmetros de entrada do ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- configurações da exibição do indicador
input string Sirname="AutoGannAutoTrend";  // Nome para as etiquetas do indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowGannFan=true;
input color GannFanColor=clrDarkViolet;
input uint GannFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZigZag_NK_Color.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AutoGannAutoTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15995

