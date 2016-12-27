代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-CAi_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1012
等级:
(15)
已发布:
已更新:
i-CAi.mq5 (7.59 KB) 预览
i-CAi_HTF.mq5 (9.64 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 i-CAi.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. i-CAi_HTF 指标

图1. i-CAi_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15980

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

Exp_i-CAi EA交易基于 i-CAi 指标方向的改变。

dTrend_HTF dTrend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 dTrend 指标。

ZZLevels ZZLevels

ZZLevels 指标使用简单的之字转向来寻找平盘市场的边界，以及支撑和阻力水平。

SMI_Correct SMI_Correct

基于 Blau 的 "动量，方向和背离(Momentum, Direction, and Divergence)" 一书中 SMI 指标的变种。