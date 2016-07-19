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Индикаторы

i-CAi_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1586
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i-CAi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-CAi.mq5.

Рис.1. Индикатор i-CAi_HTF

Рис.1. Индикатор i-CAi_HTF

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

Эксперт Exp_i-CAi построен на основе изменения направления движения индикатора i-CAi.

dTrend_HTF dTrend_HTF

Индикатор dTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SMI_Correct SMI_Correct

Вариация индикатора SMI по книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".

i-CAi_StDev i-CAi_StDev

Индикатор i-CAi с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.