Реальный автор:

Khlystov Vladimir

Вертикальная гистограмма с распределением цен.

Входные параметры индикатора:

input string SirName= "PriceDistribution" ; input uint iPeriod= 3000 ; input int Shift=- 300 ; input double Dev= 1.0 ; input color PrColor= clrDodgerBlue ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.05.2012.

Рис.1. Индикатор PriceDistribution