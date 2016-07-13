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Индикаторы

PriceDistribution - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2572
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Khlystov Vladimir

Вертикальная гистограмма с распределением цен.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceDistribution";//Первая часть имени графических объектов
input uint iPeriod=3000;                  //период расчёта 
input int  Shift=-300;                    //сдвиг начального уровня отрисовки гистограммы
input double Dev=1.0;                     //масштаб отрисовки гистограммы
input color PrColor=clrDodgerBlue;        //цвет количества цен

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.05.2012.

Рис.1. Индикатор PriceDistribution

Рис.1. Индикатор PriceDistribution

WmiVol_Pluse WmiVol_Pluse

Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания.

PChannel_System_Digit PChannel_System_Digit

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PChannel_System, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.

MinPriceDistribution MinPriceDistribution

Вертикальная гистограмма с распределением минимумов.

MaxPriceDistribution MaxPriceDistribution

Вертикальная гистограмма с распределением максимумов.