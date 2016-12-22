CodeBaseKategorien
PriceDistribution - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Khlystov Vladimir

Ein senkrechtes Histogramm mit Preisverteilung.

Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators              |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceDistribution";//Der erste Teil des Namens grafischer Objekte
input uint iPeriod=3000;                  //Berechnungsperiode
input int  Shift=-300;                    //Verschiebung des ursprünglichen Levels des Histogramms
input double Dev=1.0;                     //Maßstab
input color PrColor=clrDodgerBlue;        //Farbe der Zahl der Preise

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 03.05.2012 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der PriceDistribution Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15936

