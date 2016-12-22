Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des PChannel_System Kanals. Er bietet die Möglichkeit, die Levels des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und zeigt die letzten Ausbruchslevels als "Preisetiketts" an.

Der PChannel_System Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.