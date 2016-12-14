



Volume_Weighted_MACandle指標のシグナルに基づいた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標ローソク足の色が緑から桃色またはその逆に変わる場合に形成されます。

コンパイルされたVolume_Weighted_MACandle.ex5及びVolume_Weighted_MA.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート