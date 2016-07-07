Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_Volume_Weighted_MACandle - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1630
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MACandle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечей индикатора с зелёного на розовый или наоборот.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Volume_Weighted_MACandle.ex5 и Volume_Weighted_MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Выделение тренда и фильтрация шумов с помощью метода Сингулярного Спектрального Анализа. Управление параметрами индикатора позволяет управлять гладкостью выделяемого тренда и порогом фильтрации шума.Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_Digit_System.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Donchian_Channels_System.Fisher_org_v1_HTF
Индикатор Fisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.