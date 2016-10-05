CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Volume_Weighted_MACandle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
730
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
Volume_Weighted_MA.mq5 (8.63 KB) ansehen
Volume_Weighted_MACandle.mq5 (7.5 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_Volume_Weighted_MACandle.mq5 (6.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Volume_Weighted_MACandle gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Kerzen des Indikators von Grün in Rose oder umgedreht geändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren Volume_Weighted_MACandle.ex5 und Volume_Weighted_MA.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am GBPUSD H4:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15899

Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Das Beispiel für die Erstellung eines Trading Panels mit der Verwundung der Bibliothek MasterWindows.

Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Volume_Weighted_MA_Digit_System gebaut wurde.

Exp_Donchian_Channels_System Exp_Donchian_Channels_System

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Donchian_Channels_System gebaut wurde.

Fisher_org_v1_HTF Fisher_org_v1_HTF

Der Indikator Fisher_org_v1 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.