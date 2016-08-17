CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fisher_org_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
868
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Fisher_org_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Fisher_org_v1.mq5.

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_HTF

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15901

Exp_Donchian_Channels_System Exp_Donchian_Channels_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador Donchian_Channels_System.

Exp_Volume_Weighted_MACandle Exp_Volume_Weighted_MACandle

Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MACandle.

Exp_PChannel_System Exp_PChannel_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador PChannel_System.

Exp_DarvasBoxes_System Exp_DarvasBoxes_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador DarvasBoxes_System.