20/200 pips - Asesor Experto sencillo y rentable

El conocido Asesor Experto "20/200 pips" ahora está disponible en MQL5.

El código está bien comentado.



Las reglas de trading son:

En un momento dado se miran las diferencias de precio durante cierto tiempo. Si la diferencia es negativa y superior a un valor determinado, vendemos, y si es positiva, compramos.

Recibe el nombre de "20/200 pips" porque utiliza valores fijos de TakeProfit/StopLoss (20/200, en precios de 4 dígitos). Para precios de 5 dígitos la relación TP/SL es 200/2000.



El Asesor Experto está diseñado para trabajar en EUR/USD 1H, pero es posible utilizarlo con otros símbolos.



Tenga en cuenta que el código no tiene rutinas de gestión de errores, por tanto en su estado actual no puede ser utilizado en trading real. Los parámetros del Asesor Experto se han optimizado para 1999-2006, por tanto en el presente dichos parámetros no son óptimos. Pero incluso utilizando los parámetros antiguos es rentable a largo plazo:







Los parámetros de entrada son (precios de 5 dígitos):

TakeProfit=200; // Take Profit en pips

StopLoss=2000; // Stop Loss en pips

TradeTime=18; // Hora de operar según GMT

t1=7; // Indice de la primera barra para precios de apertura, por ejemplo Open[t1].

t2=2; // Indice de la primera barra para precios de apertura, por ejemplo Open[t2].

delta=70; // Valor de la diferencia de precio entre las barras Open[t1] y Open[t2] para las señales de trading



lot=0.1; // Tamaño de lote



Para precios de 4 digitos los valores deben cambiarse a:

TakeProfit= 20 ; // Take Profit en pips

StopLoss= 200 ; // Stop Loss en pips

TradeTime=18; // Hora de operar según GMT

lot=0.1; // Tamaño de lote

Más información sobre este sistema de trading, su historial y detalles de sus mejoras puede obtenerse aquí.

