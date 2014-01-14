Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
20/200 pips - Asesor Experto sencillo y rentable - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2539
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El conocido Asesor Experto "20/200 pips" ahora está disponible en MQL5.
El código está bien comentado.
Las reglas de trading son:
En un momento dado se miran las diferencias de precio durante cierto tiempo. Si la diferencia es negativa y superior a un valor determinado, vendemos, y si es positiva, compramos.
Recibe el nombre de "20/200 pips" porque utiliza valores fijos de TakeProfit/StopLoss (20/200, en precios de 4 dígitos). Para precios de 5 dígitos la relación TP/SL es 200/2000.
El Asesor Experto está diseñado para trabajar en EUR/USD 1H, pero es posible utilizarlo con otros símbolos.
Tenga en cuenta que el código no tiene rutinas de gestión de errores, por tanto en su estado actual no puede ser utilizado en trading real. Los parámetros del Asesor Experto se han optimizado para 1999-2006, por tanto en el presente dichos parámetros no son óptimos. Pero incluso utilizando los parámetros antiguos es rentable a largo plazo:
Los parámetros de entrada son (precios de 5 dígitos):
- TakeProfit=200; // Take Profit en pips
- StopLoss=2000; // Stop Loss en pips
- TradeTime=18; // Hora de operar según GMT
- t1=7; // Indice de la primera barra para precios de apertura, por ejemplo Open[t1].
- t2=2; // Indice de la primera barra para precios de apertura, por ejemplo Open[t2].
- delta=70; // Valor de la diferencia de precio entre las barras Open[t1] y Open[t2] para las señales de trading
- lot=0.1; // Tamaño de lote
Para precios de 4 digitos los valores deben cambiarse a:
- TakeProfit=20; // Take Profit en pips
- StopLoss=200; // Stop Loss en pips
- TradeTime=18; // Hora de operar según GMT
- t1=7; // Indice de la primera barra para precios de apertura, por ejemplo Open[t1].
- t2=2; // Indice de la primera barra para precios de apertura, por ejemplo Open[t2].
- delta=7; // Valor de la diferencia de precio entre las barras Open[t1] y Open[t2] para las señales de trading
- lot=0.1; // Tamaño de lote
Más información sobre este sistema de trading, su historial y detalles de sus mejoras puede obtenerse aquí.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/214
El indicador Salto de Línea Renko (Renko Line Break) es una síntesis de los gráficos Renko junto con tres avances lineales.FantailVMA
Este indicador es una combinación de los indicadores media móvil y ATR.
Esta clase ofrece métodos para trabar con archivos de tipo *.ini en Windows.Gestor multidivisa de eventos de ticks OnTickMarketWatch
El gestor de eventos OnTick está diseñado para procesar los ticks de un símbolo determinado. Esta es la versión multidivisa del gestor de eventos de ticks.