Индикаторы

Renko Line Break - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Опубликован:
Обновлен:
Для лучшего понимания приведу таблицу сравнения логики построения:

  Renko
 Three Line Break
Renko Line Break
Размер бокса
 Все боксы одинакового размера и равны заданной величине.
 Боксы имеют разный размер, определяемый движением рынка.
 Боксы имеют разный размер, но не менее заданной величины.
Продолжение тренда (новый бокс)
 Новый бокс (заданного размера) добавляется, если прирост (падение) рынка составляет не менее заданной величины.
 Новый бокс добавляется, если цена закрытия поднимается выше максимума (опускается ниже минимума) текущей серии боксов. Размер ценового движения значения не имеет.
 Новый бокс добавляется, если цена закрытия поднимается выше максимума (опускается ниже минимума) текущей серии боксов не менее, чем на заданную величину.
Разворот тренда (новый бокс)
 Разворот оформляется, если цена поднимается выше (опускается ниже) последнего бокса на величину, не меньшую указанной.
 Разворот оформляется, если цена закрытия выше (или ниже) трёх предыдущих линий, размер движения значения не имеет.
 Разворот оформляется, если цена закрытия поднимается выше (опускается ниже) последнего бокса на величину, не меньшую указанной.
Таймфрейм
 Теоретически может строится по данным любого фрейма, но для того, чтобы видеть истинную (неискаженную) картину, следует строить ренко по данным минутного фрейма (а в идеале - по всем тикам).
 Строится по ценам закрытия текущего таймфрейма.
 Строится по ценам закрытия текущего таймфрейма.


Дополнительная информация:

  • чтобы не перегружать график слишком большим количеством объектов, индикатор реализован в виде двух линий, представляющих верхнюю и нижнюю границы боксов.
  • добавлен индикаторный буфер, в котором содержится количество боксов текущего тренда на каждом баре. При нисходящем тренде буфер содержит значения количества боксов со знаком минус.

Параметры:

  • Min Box Size - минимальный размер бокса в пипсах.

Renko Line Break


Советы:

  • индикатор является трендовым, и может быть использован в качестве альтернативы инструментам определения тренда, которые используют усреднение.
