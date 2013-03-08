Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Renko Line Break - индикатор для MetaTrader 5
Для лучшего понимания приведу таблицу сравнения логики построения:
|Renko
|Three Line Break
|Renko Line Break
|Размер бокса
|Все боксы одинакового размера и равны заданной величине.
|Боксы имеют разный размер, определяемый движением рынка.
|Боксы имеют разный размер, но не менее заданной величины.
|Продолжение тренда (новый бокс)
|Новый бокс (заданного размера) добавляется, если прирост (падение) рынка составляет не менее заданной величины.
|Новый бокс добавляется, если цена закрытия поднимается выше максимума (опускается ниже минимума) текущей серии боксов. Размер ценового движения значения не имеет.
|Новый бокс добавляется, если цена закрытия поднимается выше максимума (опускается ниже минимума) текущей серии боксов не менее, чем на заданную величину.
|Разворот тренда (новый бокс)
|Разворот оформляется, если цена поднимается выше (опускается ниже) последнего бокса на величину, не меньшую указанной.
|Разворот оформляется, если цена закрытия выше (или ниже) трёх предыдущих линий, размер движения значения не имеет.
|Разворот оформляется, если цена закрытия поднимается выше (опускается ниже) последнего бокса на величину, не меньшую указанной.
|Таймфрейм
|Теоретически может строится по данным любого фрейма, но для того, чтобы видеть истинную (неискаженную) картину, следует строить ренко по данным минутного фрейма (а в идеале - по всем тикам).
|Строится по ценам закрытия текущего таймфрейма.
|Строится по ценам закрытия текущего таймфрейма.
Дополнительная информация:
- чтобы не перегружать график слишком большим количеством объектов, индикатор реализован в виде двух линий, представляющих верхнюю и нижнюю границы боксов.
- добавлен индикаторный буфер, в котором содержится количество боксов текущего тренда на каждом баре. При нисходящем тренде буфер содержит значения количества боксов со знаком минус.
Параметры:
- Min Box Size - минимальный размер бокса в пипсах.
Советы:
- индикатор является трендовым, и может быть использован в качестве альтернативы инструментам определения тренда, которые используют усреднение.
