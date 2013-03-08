Renko Line Break

Размер бокса

Все боксы одинакового размера и равны заданной величине.

Боксы имеют разный размер, определяемый движением рынка.

Боксы имеют разный размер, но не менее заданной величины.



Продолжение тренда (новый бокс)

Новый бокс (заданного размера) добавляется, если прирост (падение) рынка составляет не менее заданной величины.

Новый бокс добавляется, если цена закрытия поднимается выше максимума (опускается ниже минимума) текущей серии боксов. Размер ценового движения значения не имеет.

Новый бокс добавляется, если цена закрытия поднимается выше максимума (опускается ниже минимума) текущей серии боксов не менее, чем на заданную величину.



Разворот тренда (новый бокс)

Разворот оформляется, если цена поднимается выше (опускается ниже) последнего бокса на величину, не меньшую указанной.

Разворот оформляется, если цена закрытия выше (или ниже) трёх предыдущих линий, размер движения значения не имеет.

Разворот оформляется, если цена закрытия поднимается выше (опускается ниже) последнего бокса на величину, не меньшую указанной.

