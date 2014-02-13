请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
为了最佳理解, 我将构建逻辑比较表:
|Renko
|三线突破
|Renko 线突破
|箱体大小
|所有箱体大小相同并且等于指定值。
|箱体有不同大小, 通过市场走势判断。
|箱体大小不同, 但不小于指定值。
|趋势延续 (新箱体)
|新箱体 (指定值) 将被添加, 如果市场上涨 (下跌) 小于指定值。
|新箱体将被添加, 如果收盘价与当前箱体序列比较高于最大值 (低于最小值) 。价格走势大小无关。
|新箱体将被添加, 如果收盘价与当前箱体序列比较高于最大值 (低于最小值), 且不小于指定值。
|趋势逆转 (新箱体)
|逆转将会出现, 如果价格高于或低于最后的箱体, 当其一不小于指定。
|逆转将会出现, 如果价格高于或低于三条之前线, 走势大小无关。
|逆转将会出现, 如果价格高于 (低于) 最后箱体, 其一值不小于指定值。
|时间帧
|从理论上讲, 它可以在任何时间帧内绘制, 但要看到真实 (原状) 的图片, 您应该在分钟时间帧内绘制 renko 的数据 (最好在每个即时价)。
|它以收盘价绘制在当前时间帧内。
|它以收盘价绘制在当前时间帧内。
附加信息:
- 不会因大量图形对象产生时间表超载, 该指标的实现形式表现为上下两条边界的箱体。
- 一个指标缓存区加入每根柱线上包含的当前趋势箱体的数量。在下行趋势缓存区中包含箱体数量值并带负号。
参数:
- 最小箱体大小 - 箱体最小点数值。
推荐:
- 这是一款趋势指标, 它可以用作使用均线定义趋势仪器的替代。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1588
对象模拟器
对象工作功能模拟器。它可以在图表中看到测试对象MinPriceChange
价格变化最小合计指标, 在横盘走势之后, 潜在的双边突破之前形成信号。
PairsTrade_Light
该指标用于货币对之间交易。它是 "ind_2_linep1.mq5" 指标的简化变种最窄范围信号 EA
该 EA 基于突破由最窄范围信号指标定义的范围。处理挂单