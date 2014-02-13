代码库部分
Renko 线突破 - MetaTrader 5脚本

为了最佳理解, 我将构建逻辑比较表:

  Renko
 三线突破
Renko 线突破
箱体大小
 所有箱体大小相同并且等于指定值。
 箱体有不同大小, 通过市场走势判断。
 箱体大小不同, 但不小于指定值。
趋势延续 (新箱体)
 新箱体 (指定值) 将被添加, 如果市场上涨 (下跌) 小于指定值。
 新箱体将被添加, 如果收盘价与当前箱体序列比较高于最大值 (低于最小值) 。价格走势大小无关。
 新箱体将被添加, 如果收盘价与当前箱体序列比较高于最大值 (低于最小值), 且不小于指定值。
趋势逆转 (新箱体)
 逆转将会出现, 如果价格高于或低于最后的箱体, 当其一不小于指定。
 逆转将会出现, 如果价格高于或低于三条之前线, 走势大小无关。
 逆转将会出现, 如果价格高于 (低于) 最后箱体, 其一值不小于指定值。
时间帧
 从理论上讲, 它可以在任何时间帧内绘制, 但要看到真实 (原状) 的图片, 您应该在分钟时间帧内绘制 renko 的数据 (最好在每个即时价)。
 它以收盘价绘制在当前时间帧内。
 它以收盘价绘制在当前时间帧内。


附加信息:

  • 不会因大量图形对象产生时间表超载, 该指标的实现形式表现为上下两条边界的箱体。
  • 一个指标缓存区加入每根柱线上包含的当前趋势箱体的数量。在下行趋势缓存区中包含箱体数量值并带负号。

参数:

  • 最小箱体大小 - 箱体最小点数值。

Renko 线突破


推荐:

  • 这是一款趋势指标, 它可以用作使用均线定义趋势仪器的替代。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1588

