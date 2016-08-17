CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fisher_org_v1_Sign_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
980
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador clásico Fisher_org_v1, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Para las alertas y el envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone, en el código del indicador se han hecho los siguientes cambios:

  1. En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
    input uint NumberofBar=1;//Número de la barra para enviar la señal
input bool SoundON=true; //Permiso de alerta
input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas
input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo
input bool PushON=false; //Permiso para envia una señal al móvil
  2. Se han añadido tres nuevas funciones, BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // el texto del nombre del indicador para las señales por correo y push
               double &BuyArrow[],        // búfer de indicador con las señales de compra
               const int Rates_total,     // número actual de barras
               const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
               const double &Close[],     // precio de cierre
               const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para señales push y por correo
                double &SellArrow[],       // búfer de indicador con las señales de compra
                const int Rates_total,     // número actual de barras
                const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                const double &Close[],     // precio de cierre
                const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obtener marco temporal en forma de línea                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. En el bloque OnCalculate() después de los ciclos de cálculo del indicador se han añadido un par de llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal() 
    BuySignal("iWPRSign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    SellSignal("iWPRSign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Donde BuyBuffer y SellBuffer serán los nombres de los búferes de indicador para guardar las señales de compra y venta. En los búferes de indicador, en calidad de valores vacíos deberá haber o bien ceros o bien EMPTY_VALUE.

Se presupone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate() se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().

Imágenes:

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_Sign en el gráfico

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_Sign en el gráfico

Fig.2. Indicador Fisher_org_v1_Sign. Envío de la alerta

Fig.2. Indicador Fisher_org_v1_Sign. Envío de la alerta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15880

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.

JFatl_Digit_System JFatl_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JFatl_Digit.

Exp_Fisher_org_v1_Sign Exp_Fisher_org_v1_Sign

Sistema comercial construido con las señales del indicador Fisher_org_v1_Sign.

Exp_JFatl_Digit_System Exp_JFatl_Digit_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador JFatl_Digit_System.