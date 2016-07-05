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StatBars TO

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом Volume_Weighted_MA_Digit High и Low ценового ряда.



При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Ценовыми метками обозначены последние значения канала, используемые в качестве пробойных уровней.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Digit