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Volume_Weighted_MA_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5
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StatBars TO
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом Volume_Weighted_MA_Digit High и Low ценового ряда.
При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Ценовыми метками обозначены последние значения канала, используемые в качестве пробойных уровней.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Digit
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JFatl_Digit High и Low ценового ряда.Exp_Fisher_org_v1
Эксперт Exp_Fisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора Fisher_org_v1.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Fisher_org_v1 с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Exp_Fisher_org_v1_Sign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Fisher_org_v1_Sign.