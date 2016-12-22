真实作者:

StatBars TO

此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 Volume_Weighted_MA_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。



当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。绿色为上涨, 红色则下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

价格标签代表通道的最新数值, 用作突破级别。

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_Digit