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Exp_Fisher_org_v1 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Fisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора Fisher_org_v1. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.Volume_Weighted_MACandle
Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде.
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JFatl_Digit High и Low ценового ряда.Volume_Weighted_MA_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом Volume_Weighted_MA_Digit High и Low ценового ряда.