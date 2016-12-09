



StatBars TO

La idea de este indicador de media móvil consiste en conceder a la barra con mayor volumen el mayor peso en la promediación. Se suma el volumen para las barras Lenght, después el volumen de cada una de estas barras se divide por la suma, y dará como resultado el peso de cada barra.

En la formula final, sumamos los productos de los precios al peso de cada precio en el periodo Length.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 14.06.2016.





Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA