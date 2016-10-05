und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volume_Weighted_MA - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
StatBars TO
Die Idee dieses Indikators, der gleitende Mittelwert besteht darin, um die Bar mit einem großen Volumen noch ein großes Gewicht bei der Mittelwertbildung zu geben. Über Length Bars wird der Volumen summiert, dann wird der Volumen von jeder dieser Bars durch die Summe geteilt - das ist das Gewicht jeder Bar.
In der endgültigen Formel summieren wir die Preis-Gebilde um das Gewicht jedes Preises über die Periode Length.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.06.2016. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MA
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15836
