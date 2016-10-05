CodeBaseKategorien
Volume_Weighted_MA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

StatBars TO

Die Idee dieses Indikators, der gleitende Mittelwert besteht darin, um die Bar mit einem großen Volumen noch ein großes Gewicht bei der Mittelwertbildung zu geben. Über Length Bars wird der Volumen summiert, dann wird der Volumen von jeder dieser Bars durch die Summe geteilt - das ist das Gewicht jeder Bar.

In der endgültigen Formel summieren wir die Preis-Gebilde um das Gewicht jedes Preises über die Periode Length.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.06.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15836

FDI_HTF FDI_HTF

Der Indikator FDI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

Der Experte Exp_FRASMAv2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators FRASMAv2 gebaut.

iWPRSignAlert iWPRSignAlert

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators Williams’ Percent Range mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

iDeMarkerSignAlert iDeMarkerSignAlert

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators DeMarker mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.