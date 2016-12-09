CodeBaseSecciones
iWPRSignAlert - indicador para MetaTrader 5

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Para el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes push al smarphone, se han realizado los siguientes cambios en el código del indicador:

  1. En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
    input uint NumberofBar=1;//Número de la barra para la alerta
input bool SoundON=true; //Permiso para la alerta
input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas
input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo
input bool PushON=false; //Permiso para enviar una señal al móvil
  2. Se han añadido tres nuevas funciones BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push
               double &BuyArrow[],        // búfer de indicador con las señales para la compra
               const int Rates_total,     // número actual de barras
               const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
               const double &Close[],     // precio de cierre
               const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push
                double &SellArrow[],       // búfer de indicador con las señales para la venta
                const int Rates_total,     // número actual de barras
                const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                const double &Close[],     // precio de cierre
                const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obteniendo el marco temporal en forma de línea                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. En el bloque OnCalculate(), después de los ciclos de cálculo del indicador, se han añadido un par de llamadas de las funciones BuySignal() y SellSignal() 
    BuySignal("iWPRSign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    SellSignal("iWPRSign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Donde BuyBuffer y SellBuffer son los nombres de los búferes de indicador para guardar las señales de compra y venta. En los búferes de indicador, como valores vacíos deberán existir o bien ceros o bien EMPTY_VALUE.

Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().

Fig. 1. Indicador iWPRSignAlert

Fig. 1. Indicador iWPRSignAlert en el gráfico

Fig.2. Indicador iWPRSignAlert Envío de la alerta

Fig.2. Indicador iWPRSignAlert. Envío de la alerta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15837

