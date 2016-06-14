CodeBaseРазделы
Индикаторы

VWMA - индикатор для MetaTrader 4

Artem Titarenko
9250
(22)
Возможно в CodeBase уже есть похожий метод усреднения. Идея метода не моя.

Идея состоит в том чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес. За Period_MA баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делится на сумму — это и есть вес каждого бара.

Конечная формула ∑Цена*Вес.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8971

