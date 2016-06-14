Возможно в CodeBase уже есть похожий метод усреднения. Идея метода не моя.

Идея состоит в том чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес. За Period_MA баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делится на сумму — это и есть вес каждого бара.

Конечная формула ∑Цена*Вес.