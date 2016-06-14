Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VWMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9250
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Возможно в CodeBase уже есть похожий метод усреднения. Идея метода не моя.
Идея состоит в том чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес. За Period_MA баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делится на сумму — это и есть вес каждого бара.
Конечная формула ∑Цена*Вес.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8971
NeuroNirvamanEA
Эксперт для работы с нейронными сетями.TD Sequential
TD Sequential indicator основывается на критерии, описанном в книге Джейсона Перла "Demark Indicators."
Мультивалютный индикатор
Мультивалютный "мониторинговый" индикатор.Bollinger Bands rev. by Jurik
Традиционные Bollinger Bands ®, усовершенствованные алгоритмом на основе метода Юрика.