Indicadores

FDI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
FDI.mq5 (16.83 KB) ver
FDI_HTF.mq5 (8.97 KB) ver
Indicador FDI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FDI.mq5.


Fig. 1. Indicador FDI_HTF

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

El experto Exp_FRASMAv2 está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma FRASMAv2.

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

Indicador FRASMAv2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Volume_Weighted_MA Volume_Weighted_MA

La idea de este indicador de media móvil consiste en conceder a la barra con mayor volumen el mayor peso en la promediación.

iWPRSignAlert iWPRSignAlert

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.