Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FDI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1170
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador FDI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FDI.mq5.
Fig. 1. Indicador FDI_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15818
El experto Exp_FRASMAv2 está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma FRASMAv2.FRASMAv2_HTF
Indicador FRASMAv2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
La idea de este indicador de media móvil consiste en conceder a la barra con mayor volumen el mayor peso en la promediación.iWPRSignAlert
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.