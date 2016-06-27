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StatBars TO

Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении. За Length баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делится на сумму — это и есть вес каждого бара.

В итоговой формуле суммируем произведения цен на вес каждой цены за период Length .

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA