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Volume_Weighted_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
StatBars TO
Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении. За Length баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делится на сумму — это и есть вес каждого бара.
В итоговой формуле суммируем произведения цен на вес каждой цены за период Length .
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA
Эксперт Exp_FRASMAv2 построен на основе изменения цвета скользящей средней FRASMAv2.FRASMAv2_HTF
Индикатор FRASMAv2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
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