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Индикаторы

Volume_Weighted_MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2302
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Реальный автор:

StatBars TO

Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении. За Length баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делится на сумму — это и есть вес каждого бара.

В итоговой формуле суммируем произведения цен на вес каждой цены за период Length .

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

Эксперт Exp_FRASMAv2 построен на основе изменения цвета скользящей средней FRASMAv2.

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

Индикатор FRASMAv2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

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