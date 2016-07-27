请观看如何免费下载自动交易
此移动平均指标的想法是给定的柱线具有较大交易量, 则在平均时权重更大。交易量是 'Length' 周期内的累计, 每根柱线的交易量通过合计划分 — 这是每根柱线的权重。
每个价格和其权重的乘积在最终公式中累计。
原版指标以 MQL4 语言编写，并于 2016 年 06 月 14 日首次发表在 mql4.com 代码库。
图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15836
