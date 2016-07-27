代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Volume_Weighted_MA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1698
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

StatBars TO

此移动平均指标的想法是给定的柱线具有较大交易量, 则在平均时权重更大。交易量是 'Length' 周期内的累计, 每根柱线的交易量通过合计划分 — 这是每根柱线的权重。

每个价格和其权重的乘积在最终公式中累计。

原版指标以 MQL4 语言编写，并于 2016 年 06 月 14 日首次发表在 mql4.com 代码库

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15836

FDI_HTF FDI_HTF

指标 FDI 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

此 Exp_Exp_FRASMAv2 自动交易程序基于 FRASMAv2 移动平均线的方向改变。

iWPRSignAlert iWPRSignAlert

信号量箭头指标, 基于经典威廉姆斯百分比范围振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。

iDeMarkerSignAlert iDeMarkerSignAlert

信号量箭头指标, 基于经典 DeMarker 振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。