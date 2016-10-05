Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FRASMAv2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 731
-
Der Indikator FRASMAv2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FRASMAv2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator FRASMAv2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15816
FDI
Die Instrumente für das Messen der Volatilität im Markt.FRASMAv2
Der adaptive glättende Mittelwert mit der Verwendung der Fraktale.
Exp_FRASMAv2
Der Experte Exp_FRASMAv2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators FRASMAv2 gebaut.FDI_HTF
Der Indikator FDI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.