FRASMAv2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator FRASMAv2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FRASMAv2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator FRASMAv2_HTF

FDI FDI

Die Instrumente für das Messen der Volatilität im Markt.

FRASMAv2 FRASMAv2

Der adaptive glättende Mittelwert mit der Verwendung der Fraktale.

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

Der Experte Exp_FRASMAv2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators FRASMAv2 gebaut.

FDI_HTF FDI_HTF

Der Indikator FDI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.