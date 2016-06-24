Инструмент для измерения волатильности на рынке.

Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_FRASMAv2 построен на основе изменения цвета скользящей средней FRASMAv2.

Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении.