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FRASMAv2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FRASMAv2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FRASMAv2.mq5.
Рис.1. Индикатор FRASMAv2_HTF
FDI_HTF
Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FDI
Инструмент для измерения волатильности на рынке.
Exp_FRASMAv2
Эксперт Exp_FRASMAv2 построен на основе изменения цвета скользящей средней FRASMAv2.Volume_Weighted_MA
Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении.