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FDI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
iliko [arcsin5@netscape.net]
Инструмент для измерения волатильности на рынке.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 18.02.2009.
Рис.1. Индикатор FDI
FRASMAv2
Адаптивная скользящая средняя с использованием фракталов.Harami
Индикатор для определения паттернов Харами.
FDI_HTF
Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FRASMAv2_HTF
Индикатор FRASMAv2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.