Der Indikator für die Definition der Muster Harami.

Der adaptive glättende Mittelwert mit der Verwendung der Fraktale.

Der Indikator FRASMAv2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Der Experte Exp_FRASMAv2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators FRASMAv2 gebaut.