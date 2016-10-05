CodeBaseKategorien
FDI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
825
(17)
FDI.mq5
Der echte Autor:

iliko [arcsin5@netscape.net]

Die Instrumente für das Messen der Volatilität im Markt.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 18.02.2009. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator FDI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15811

FRASMAv2 FRASMAv2

Der adaptive glättende Mittelwert mit der Verwendung der Fraktale.

Harami Harami

Der Indikator für die Definition der Muster Harami.

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

Der Indikator FRASMAv2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

Der Experte Exp_FRASMAv2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators FRASMAv2 gebaut.