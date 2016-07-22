CodeBaseSeções
FDI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1350
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
FDI.mq5 (16.84 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

iliko [arcsin5@netscape.net]

Ferramenta para medir a volatilidade do mercado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 18.02.2009.

Fig.1. Indicador FDI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15811

