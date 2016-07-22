Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FDI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1350
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
iliko [arcsin5@netscape.net]
Ferramenta para medir a volatilidade do mercado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 18.02.2009.
Fig.1. Indicador FDI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15811
