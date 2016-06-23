Индикатор iRSISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iRSISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Индикатор iWPRSign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iWPRSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.