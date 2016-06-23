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Harami - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Paul Stringer
Индикатор для определения паттернов Харами.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.
Рис.1. Индикатор Harami
iRSISign_HTF_Signal
Индикатор iRSISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iRSISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.iWPRSign_HTF_Signal
Индикатор iWPRSign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iWPRSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.