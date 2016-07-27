请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Paul Stringer
识别 Harami 形态的指标。
原版指标以 MQL4 语言编写，并于 2016 年 06 月 14 日首次发表在 mql4.com 代码库。
图例.1. 指标 Harami
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15809
iRSISign_HTF_Signal
指标 iRSISign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iRSISign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。iWPRSign_HTF_Signal
指标 iWPRSign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iWPRSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。