代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

孕线 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4229
等级:
(18)
已发布:
已更新:
Harami.mq5 (7.41 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Paul Stringer

识别 Harami 形态的指标。

原版指标以 MQL4 语言编写，并于 2016 年 06 月 14 日首次发表在 mql4.com 代码库

图例.1. 指标 Harami

图例.1. 指标 Harami

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15809

iRSISign_HTF_Signal iRSISign_HTF_Signal

指标 iRSISign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iRSISign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

iWPRSign_HTF_Signal iWPRSign_HTF_Signal

指标 iWPRSign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iWPRSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

FRASMAv2 FRASMAv2

使用分形的自适应移动均线。

FDI FDI

测量市场波动性的工具。