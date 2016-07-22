CodeBaseSeções
Harami - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Verdadeiro autor:

Paul Stringer

Indicador para determinar os padrões de Harami.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Harami

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15809

