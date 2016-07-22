Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Harami - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2787
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Paul Stringer
Indicador para determinar os padrões de Harami.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.
Fig.1. Indicador Harami
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15809
O indicador iRSISign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iRSISign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.iWPRSign_HTF_Signal
O indicador iWPRSign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iWPRSign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.