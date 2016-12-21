iRSISign_HTF_Signal指標はiRSISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

iWPRSign_HTF_Signal指標は iWPRSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。