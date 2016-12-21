コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

はらみ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1325
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
Harami.mq5 (7.41 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Paul Stringer

はらみパターンを識別するための指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。

図1　はらみ指標

図1　はらみ指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15809

iRSISign_HTF_Signal iRSISign_HTF_Signal

iRSISign_HTF_Signal指標はiRSISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

iWPRSign_HTF_Signal iWPRSign_HTF_Signal

iWPRSign_HTF_Signal指標は iWPRSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

FRASMAv2 FRASMAv2

フラクタルを使用する適応型移動平均（Adaptive Moving Average）です。

FDI FDI

市場のボラティリティを測定するツールです。