はらみ - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Paul Stringer
はらみパターンを識別するための指標
この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。
図1 はらみ指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15809
