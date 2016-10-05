Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 628
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ColorJFatl_Cloud_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorJFatl_Cloud_Digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15762
