ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
显示:
1200
- 等级:
-
已发布:
已更新:
指标 ColorJFatl_Cloud_Digit 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 ColorJFatl_Cloud_Digit.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 指标 ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15762
基于 Directed_Movement_Candle 指标信号的交易系统。Directed_Movement_Candle
指标 Directed_Movement 以蜡烛条序列的形式实现。
基于 iRSISign 指标信号的交易系统。ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
FATL (快速自适应趋势线) 数字过滤器和模拟自适应均线 JMA 的混合 - 指标 ColorJFatl 以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签, 以及显示这些截取数值的价格网格。