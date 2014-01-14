Este indicador RSI Índice de Fuerza Relativa se puede aplicar a cualquier periodicidad, mayor o menor que la de la gráfica actual.

NOTA: Si desea crear sus propios indicadores multi-periodicidad, este indicador RSI MTF es un buen ejemplo. Sólo tiene un buffer con lo que el código es más claro y fácil de entender que en otros indicadores multi-periodicidad con muchos buffers.

Puede utilizar todos los parámetros habituales del indicador iRSI incorporado, la única característica extra en los parámetros de entrada es la segunda periodicidad usada.

Cuando el indicador se aplica a una periodicidad menor que la de la gráfica actual, no es posible visualizar todos los valores. En este caso, dependiendo del tipo de precio escogido, se utilizará un enfoque diferente para dar el valor más apropiado.



Dos ejemplos:



timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos basados en series de precios de Cierre:

Para cualquier barra en timeframe_1, el indicador mostrará la última barra de timeframe_2 con un tiempo de Cierre anterior o en el tiempo de Cierre de la barra en timeframe_1. Esto sirve para las barras que se han cerrado, así como para la barra actual que todavía está abierta.

timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos basados en series de precios de Apertura:

Para cualquier barra en timeframe_1, el indicador mostrará la última barra de timeframe_2 con un tiempo de Apertura anterior o en el tiempo de Apertura de la barra en timeframe_1. Esto sirve para las barras que se han cerrado, así como para la barra actual que todavía está abierta. La lógica aquí es que si usted elige calcular sus indicadores en el tiempo de apertura de la barra, entonces probablemente también negociará cuando una nueva barra se inicie. En ese caso, en la Apertura de una nueva barra de 5 minutos, usted sólo conocerá la Apertura de la primera de las cinco barras de 1 minuto que son parte de ella. La Apertura de la segunda a la quinta barras de 1 minuto son, por lo tanto, ignoradas en los cálculos.



Usted puede mezclar cualquier periodicidad con cualquier otra, incluso si no están en sintonía, por ejemplo, timeframe_1 = 5 minutos and timeframe_2 = 12 minutos. El indicador se asegurará de que se mantengan sincronizadas. La forma en que esto funciona es similar a los ejemplos anteriores.

Vea el indicador Histograma MTF MC MACD para una explicación más visual en una hoja de Excel.

Al cambiar entre periodicidades, deje algo de tiempo (unos segundos) para cargar los datos de precios. Si no aparece el indicador, actualice la gráfica de forma manual.

Buscar en el código fuente para activar/desactivar los mensajes de error:

bool ShowErrorMessages= false ;

Historial de actualización:

2010 09 26: v04

Mejora de la visualización de los valores en periodicidades menores que la de la gráfica;

Inicializa buffers a EMPTY_VALUE en lugar de 0 después de: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

Optimización de Código;

Elimina PLOT_DRAW_BEGIN de OnInit() - heredada del indicador de periodicidad única;

Mueve ArraySetAsSeries de buffers y matrices a OnInit();

2010 09 06: v02

Solucionado error con matriz Time[] que causaba que el indicador fuera trazado incorrectamente;

2010 08 25: v01