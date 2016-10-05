und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iWPRSign - Indikator für den MetaTrader 5
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators Williams’ Percent Range.
in Abb.1. Der Indikator iWPRSign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15725
