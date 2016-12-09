CodeBaseSecciones
iRSISign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
iRSISign.mq5 (6.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador RSI clásico.


Fig. 1. Indicador iRSISign

Fig. 1. Indicador iRSISign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15721

