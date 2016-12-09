Indicador ColorX2MA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Media móvil universal que colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.