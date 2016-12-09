Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iRSISign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador RSI clásico.
Fig. 1. Indicador iRSISign
