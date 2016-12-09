CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorX2MA_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
674
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
colorx2ma_digit.mq5 (11.75 KB) ver
colorx2ma_digit_htf.mq5 (9.82 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Indicador ColorX2MA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorX2MA_Digit.mq5.


Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Digit_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15719

