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iWPRSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Williams’ Percent Range.
Рис.1. Индикатор iWPRSign
iRSISign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора RSI.ColorX2MA_Digit_HTF
Индикатор ColorX2MA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ColorJFatl_Cloud
Сглаженный индикатор быстрого тренда JFatl с заливкой пространства графика цветным фоном.ColorX2MA_Cloud_HTF
Индикатор ColorX2MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.